There have been 13,985 ballots tallied as of 3:42 a.m., representing 33 out of 67 precincts.

Legislative race

Sen. Therese Terlaje- 8,960

Sen. James Moylan- 8,171

Sen. Joe San Agustin- 7,194

Sen. Telena Nelson- 7,168

Sen. Mary Camacho Torres- 6,968

Former Sen. Tony Ada- 6,648

Sen. Amanda Shelton- 6,400

Sen. Telo Taitague- 6,330

Former Sen. Frank Blas Jr.- 6,270

Speaker Tina Muna Barnes- 5,687

Sen. Clynton Ridgell- 5,615

Former Sen. Christopher Duenas- 5,389

Former Sen. Joanne Brown- 4,851

Sen. Sabina Perez- 4,723

Sen. Jose "Pedo" Terlaje- 4,486

Sen. Kelly Marsh- 4,414

John Ananich- 4,241

Fred Bordallo Jr.- 4,145

Vincent Borja- 4,128

Frank Leon Guerrero- 3,921

Joaquin Leon Guerrero- 3,695

Joseph Cruz- 3,432

Sandra Seau- 3,118

Michelle Armenta- 2,872

Franklin Meno- 2,636

David Duenas- 2,257

Christopher Carillo- 2,238

Dominic Hernandez- 1,929

Don Edquilane- 1,498

There were a total of 68 write in votes for the legislative race.

Congressional race

In the congressional race, the votes are:

Del. Michael San Nicolas- 6,145

Former Del. Robert Underwood- 4,647

Sen. Wil Castro- 2,806

Mayoral races

Mayor Hagåtña District

John Aguon Cruz- 207

Mayor Piti District

Jesse L.G. Alig- 467

Frank J.R. Cabrera- 43

Mayor Agat District

Kevin James Susuico- 526

MayAnn B. Charfauros- 344

Vice Mayor Agat District

Christopher J. Fejeran- 530

Jocelyn Aguigui Reyes- 339

Mayor Merizo District

Ernest Torres Chargualaf- 277

Stephen Michael Cruz- 205

Julie San Nicolas Cruz- 181

John P. Taijeron- 163

Mayor Inarajan District

Anthony Paulino Chargualaf, Jr.- 285

Kenneth D. Mantanona- 182

Mayor Chalan Pago-Ordot District

Jessy Cruz Gogue- 923

Mayor Sinajana District

Robert R.D.C. Hofmann- 469

Vice Mayor Sinajana District

Rudy D. Iriarte- 333

Joseph Jesse Rivera- 181

Mayor Agana Heights District

Paul Matthew McDonald- 573

Jesse Flores Pangelinan- 270

Jesse Munoz Fujikawa- 253

Mayor Mongmong Toto-Maite District

Rudy A. Paco- 329

Mayor Barrigada District

June Ulloa Blas- 866

Vice Mayor Barrigada District

Jessie Perez Bautista- 849

Mayor Mangilao District

Allan R.G. Ungacta- 408

Vice Mayor Mangilao District

Kevin Anthony Delgado- 268

Thomas Joseph Duenas- 155

Mayor Tamuning District

Louise Cruz Rivera- 492

Alan C. Torrado- 221

Vice Mayor Tamuning District

Albert Mendiola Toves- 314

Javier M. Atalig, Jr.- 283

Mayor Dededo District

Melissa Rose Savares- 918

Jose Acfalle San Agustin- 665

Vice Mayor Dededo District

Peter John S. Benavente- 1,079

Vicent Arriola Cabrera- 505

Mayor Yigo District

Frances Sudo Lizama- 88

Anthony P. Sanchez- 82

Peter Martin Pascual- 51

Lillian Opena Guerrero- 50

James Gary Santos- 40

Dennis David Flores- 26

Vice Mayor Yigo District

Loreto V. Leones- 123

Sylvia A. Flores- 108

Edward Joseph Lujan- 71