There have been 18,784 ballots tallied as of 5 a.m., representing 44 out of 67 precincts.

Legislative race

1. Sen. Therese Terlaje- 12,036

2. Sen. James Moylan- 10,870

3. Sen. Telena Nelson- 9,702

4. Sen. Joe San Agustin- 9,652

5. Sen. Mary Camacho Torres- 9,423

6. Former Sen. Tony Ada- 8.819

7. Sen. Amanda Shelton- 8,731

8. Sen. Telo Taitague- 8,591

9. Former Sen. Frank Blas Jr.- 8,368

10. Speaker Tina Muna Barnes- 7,685

11. Sen. Clynton Ridgell- 7,490

12. Former Sen. Christopher Duenas- 7,229

13. Former Sen. Joanne Brown- 6,472

14. Sen. Sabina Perez- 6,408

15. Sen. Jose "Pedo" Terlaje- 6,091

16. Sen. Kelly Marsh- 5,945

17. John Ananich- 5,785

18. Fred Bordallo Jr.- 5,621

19. Vincent Borja- 5,511

20. Frank Leon Guerrero- 5,336

21. Joaquin Leon Guerrero- 4,927

22. Joseph Cruz- 4,554

23. Sandra Seau- 4,154

24. Michelle Armenta- 3,865

25. Franklin Meno- 3,602

26. Christopher Carillo- 3,106

27. David Duenas- 3,095

28. Dominic Hernandez- 2,555

29. Don Edquilane- 2,001

There were a total of 330 write in votes for the legislative race.

Congressional race

In the congressional race, the votes are:

Del. Michael San Nicolas- 8,315

Former Del. Robert Underwood- 6,129

Sen. Wil Castro- 3,809

Mayoral races

Mayor Hagåtña District

John Aguon Cruz- 207

Mayor Asan-Maina District

Frankie Salas -141

John Gumataotao-123

MiChelle Hope Taitano-51

Mayor Piti District

Jesse L.G. Alig- 467

Frank J.R. Cabrera- 43

Mayor Agat District

Kevin Susuico-526

MayAnn Charfauros-344

Vice Mayor Agat District

Christopher Fejeran-530

Jocelyn Reyes-339

Mayor Santa Rita District

Dale Alvarez-333

Kelly Lizama-168

Mayor Umatac District

Johnny Quinata-257

Gilbert Aguon-128

Andy Santiago-62

Mayor Merizo District

Ernest Torres Chargualaf- 277

Stephen Michael Cruz- 205

Julie San Nicolas Cruz- 181

John P. Taijeron- 163

Mayor Inarajan District

Anthony Paulino Chargualaf, Jr.- 805

Kenneth D. Mantanona- 547

Mayor Talofofo District

Vicente Taitague-297

Thomas Diego-157

Albert Atoigue-99

Mayor Yona District

Ed Terlaje

Bill Quenga

Mayor Chalan Pago-Ordot District

Jessy Cruz Gogue- 923

Mayor Sinajana District

Robert Hofmann- 961

Vice Mayor Sinajana District

Rudy Iriarte-697

Joseph Rivera-330

Mayor Agana Heights District

Paul Matthew McDonald- 573

Jesse Flores Pangelinan- 270

Jesse Munoz Fujikawa- 253

Mayor Mongmong Toto-Maite District

Rudy A. Paco -329

Mayor Barrigada District

June Ulloa Blas- 866

Vice Mayor Barrigada District

Jessie Perez Bautista- 849

Mayor Mangilao District

Allan R.G. Ungacta- 1,275

Vice Mayor Mangilao District

Kevin Anthony Delgado- 839

Thomas Joseph Duenas- 502

Mayor Tamuning District

Louise Cruz Rivera- 1,389

Alan C. Torrado- 640

Vice Mayor Tamuning District

Albert Mendiola Toves- 919

Javier M. Atalig, Jr.- 773

Mayor Dededo District

Melissa Rose Savares- 1,523

Jose Acfalle San Agustin- 1,114

Vice Mayor Dededo District

Peter John S. Benavente- 1,774

Vicent Arriola Cabrera- 857

Mayor Yigo District

Anthony P. Sanchez- 530

Frances Sudo Lizama- 502

Peter Martin Pascual- 289

James Gary Santos- 232

Lillian Opena Guerrero- 197

Dennis David Flores- 162

Vice Mayor Yigo District

Loreto V. Leones- 718

Sylvia A. Flores- 649

Edward Joseph Lujan- 399

Public Auditor

Benjamin J.F. Cruz- 15,387

Consolidated Commission on Utilities

Dr. Judith Guthertz- 8,323

Joseph Duenas 6,429

Pedro Martinez- 5,655

Nonito Blas 4,299

Kenneth Perez 3,262

Guam Education Board

Dr. Mary Okada- 11,432

Maria Gutierrez- 7,999

Peter Ada -7,594

Mark Mendiola- 7,112

Lourdes Benavente- 6,765

Robert Crisostomo- 5,975

Deborah Ellen- 5,846

Salvador Avilla- 5,397

Alexander Duenas- 4,929

Lawrence Alcairo- 3,577

Justice Retention Vote

Chief Justice F. Philip Carbullido

Yes- 14,313

No- 1,562

Judicial Retention Vote

Judge Alberto Lamorena III

Yes- 13,980

No- 2,002

Judge Arthur Barcinas

Yes- 13,716

No- 1,977

Judge Maria Cenzon

Yes- 13,136

No- 2,156

Presidential Straw Poll

Joe Biden - 9,362

Donald Trump- 6,941